Путин и Лукашенко по пути в Петербург сделали остановку на Ладоге

ОСТРОВ КОНЕВЕЦ, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по завершении программы на Валааме на пути в Санкт-Петербург сделали в среду остановку на острове Коневец в западной части Ладожского озера и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь.

Этот монастырь был основан в 1393 году. Время его расцвета пришлось на XIX век. После Октябрьской революции монастырь оказался на территории Финляндии. Во время Великой Отечественной войны его здания были повреждены. В советский период на острове разместилась база ВМФ, моряки использовали здания в своих целях.

Позже было принято решение о восстановлении, в 1990 году монастырь вернули Русской православной церкви, в 2016 году по поручению Владимира Путина было начато его восстановление. Сейчас монастырь является действующим, здесь уже создана инфраструктура для паломников и туристов, оборудован причал, восстановлены многие постройки.