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В Калужской области перезахоронили останки более 260 погибших в ВОВ красноармейцев

В экспедиции "Западный фронт" приняли участие 280 человек

ТАСС, 17 июля. Останки 264 солдат, обнаруженных поисковыми отрядами из 15 регионов России и поискового батальона Западного военного округа (ЗВО), перезахоронили с воинскими почестями в Калужской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.

"Военнослужащие поискового батальона Западного военного округа и участники поисковых отрядов из 15 регионов Российской Федерации приняли участие в экспедиции "Западный фронт" в Калужской области, по итогам которой на местах боев Великой Отечественной войны (ВОВ)обнаружено и перезахоронено с отданием воинских почестей на мемориале 264 красноармейца", - говорится в сообщении.

Всего в экспедиции приняли участие 280 человек. По данным пресс-службы ЗВО, она проходила в Барятинском районе Калужской области, где в 1942-1943 годах вели оборонительные бои части 50-й армии Брянского флота. В сражениях погибли более 100 тыс. советских солдат.

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РоссияВеликая Отечественная войнаКалужская область
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