Дети из Иркутска могли отравиться в крымском детском лагере

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Дети из Иркутска, находившиеся в крымском лагере "Лучистый" вместе с группой из Татарстана, обращались в медпункт с жалобами, однако сейчас они находятся по пути домой, и об их состоянии информации нет, сообщил ТАСС в среду директор татарстанского республиканского центра "Черноморец" Евгений Ветров.

"Из Иркутска - тоже были вспышки. Просто сейчас такая ситуация, что у нас информации по ним нет. Потому что они уже выехали. Но обращения в медпункт были в момент отъезда", - сказал Ветров.

Ранее в Минздраве Крыма сообщили, что всего с отравлением госпитализировано 56 человек: 51 ребенок и пять вожатых, прибывшие из Казани. Состояние пациентов - средней тяжести, стабильное. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым в среду возбудило уголовные дела по факту отравления детей в лагере. По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус. В пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана сообщили, что, по предварительным данным, дети отравились салатом.

По словам Ветрова, первые обращения к медикам с отравлениями стали поступать после ужина в понедельник. Массовое обращение произошло около 03:00 мск вторника.

Сейчас в лагере "Лучистый" отдыхают дети из разных регионов страны: Иркутска, Нариманова, Ханты-Мансийска. Ветров отметил, что их ежедневно обследуют медики. "Такая процедура планируется каждый день до получения диагноза", - добавил директор татарского оздоровительного центра.

Ветров также сообщил, что выписывать детей планируют в пятницу.

"Их будут выписывать в пятницу. До тех пор, пока не определят точный диагноз (не выписывают)", - рассказал Ветров.

Он уточнил, что сейчас рассматриваются вопросы о возвращении пострадавших после выписки обратно в лагерь "Лучистый", а также о работе других, запланированных на это лето, смен. Организатор поездки заявил: "Будем принимать решение о дальнейшей судьбе по отправке сюда детей (из Татарстана) на отдых. Скорее всего, оно будет отрицательным".

Санаторий продолжает работать

В Государственном унитарном предприятии (ГУП) "Солнечная Таврика" ТАСС в свою очередь сообщили, что санитарные нормы в "Лучистом" администрацией соблюдались в полном объеме, ранее жалоб на питание не было.

"С нашей стороны все санитарные нормы соблюдались, непонятно откуда все это отравление произошло. Все продукты крымские, готовили здесь же на месте в лагере на общей кухне, в общей столовой все питались. Накануне уехали две группы детей из Иркутска, мы звонили им, спрашивали, как самочувствие, все в порядке с детками", - сообщила Людмила Ермакова, гендиректор ГУП, к которому относится санаторий.

Ермакова также сообщила, что работа санатория не приостановлена, сейчас там находится более 600 человек. Работа пищеблока также не приостановлена.