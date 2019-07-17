Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж. В эфире телеканала "Грозный" девушка вместе с матерью рассказала, что приехала домой на летние каникулы по собственному желанию.

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.

"Никакой свадьбы нет, если бы планировалась у нас бы все знали. Мы просто на каникулы приехали", - сказала Сугаипова в беседе с пресс-секретарем главы региона Альви Каримовым и директором ЧГТРК "Грозный" Ахмедом Дудаевым в эфире.

При этом девушка подтвердила, что сбегала из дома в кризисный центр "Китеж" из-за проблем с учебой в вузе.

"Я подумала, что меня очень сильно поругают дома. Это не было спланировано, спонтанно на эмоциях было сделано. Спустя четыре дня я очень сильно раскаялась, мне не хватало родителей, я позвонила маме, и они за мной приехали", - заявила девушка.

О самом центре, по словам Сугаиповой, она узнала из группы ВКонтакте, посвященной ущемлению прав женщин на Северном Кавказе.