Кировский депутат отозвал заявление по поводу мема со своей фотографией

КИРОВ, 17 июля. /ТАСС/. Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук, посчитавший оскорбительной публикацию с использованием своей фотографии в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", забрал заявление из полиции, сообщается в среду на странице депутата в соцсети.

Фотографии депутата Кировской городской думы Павла Валенчука с подписью "Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки" опубликовал 10 июля паблик "Борщ" в социальной сети "ВКонтакте". По заявлению Валенчука полиция начала проверку. Валенчук обратился в полицию с просьбой привлечь паблик к ответственности.

"17 июля депутат Кировской городской Думы Павел Валенчук забрал свое заявление из полиции, поданное им пять дней назад на администраторов популярного паблика в связи с публикацией мема с его участием и неоднозначным комментарием", - говорится в сообщении.

23-летний депутат пояснил, что публикация в паблике в считанные часы принесла ему всероссийскую известность, количество подписчиков на его страницах в социальных сетях увеличилось многократно.

"Ведущие федеральные телеканалы в контексте сложившейся ситуации ретранслировали сюжеты о депутатской деятельности Павла Валенчука, в том числе об одном из его главных проектов - Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия", который в этом году начнется 19 июля. В адрес кировского депутата поступила и продолжает поступать масса предложений, как рекламного, так и делового характера. Брэндовые фирмы города Кирова уже предложили ему стать "лицом компании". Представители ряда российских и европейских компаний с учетом профессионального статуса Павла Валенчука, как директора по стратегическому развитию крупного в регионе финансово-промышленного холдинга, вышли на него с деловыми предложениями", - говорится на странице депутата в соцсети "ВКонтакте".

Валенчук отметил, что в итоге публикация открыла для него новые перспективы. К вечеру среды ТАСС не удалось подтвердить факт отзыва заявления депутатом.