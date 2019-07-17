Архитекторы Сибири, Урала и Петербурга создадут арт-объекты на площадке форума "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Архитекторы из Екатеринбурга, Новосибирска и Санкт-Петербурга победили в конкурсе арт-объектов первого фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" и создадут свои проекты на площадке форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в городе Судак, сообщили журналистам в среду в пресс-службе форума.

"Тройку инсталляций, которые будут возведены уже к августу этого года, выбрали члены жюри совместно с участниками форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" и фестиваля "Таврида - АРТ". Победителями конкурса стали: Хлебникова Ксения из Новосибирска с проектом "Маяковский. Ван Гог", Пищугина Анастасия и Чумичева Анжела из Екатеринбурга с инсталляцией "Люди нового времени" и Николаенков Антон из Санкт-Петербурга с арт-объектом "На волне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект Хлебниковой представляет собой скульптуру, где с одной стороны при помощи слоев витражного стекла создана фигура Владимира Маяковского, а с другой стороны - Ван Гога. "Как отмечает автор проекта, именно эти личности являют срез и концентрацию двух сторон великой силы искусства: один отражает его в красоте, другой - в правде", - добавили в пресс-службе.

"Люди нового времени" - это световая скульптурная инсталляция, посвященная "людям нового тысячелетия, их стремлению к созиданию, осознанности и чистоте". Арт-объект "На волне" представляет собой деревянную лодку, "которая рассекает воздушные волны как Летучий Голландец", - как считает автор, такой образ помогает "подняться над повседневной суетой".

"Совсем скоро на территории арт-кластера "Таврида" появится современный арт-парк, который станет одним из своеобразных ландшафтных достопримечательностей Крыма. Каждая из инсталляций отражает задумки и идеи молодых архитекторов и дизайнеров. И в этой связи мы решили дать возможность "высказаться", представить свои проекты ребятам со всей страны. Конкурсные работы были действительно сильными и впечатляющими, и по итогам непростого выбора три лучших проекта будут воплощены в жизнь и станут частью арт-парка уже к фестивалю творческих сообществ "Таврида - АРТ", который пройдет в конце августа", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Таврида" Сергея Першина.

По данным пресс-службы, участвовать в конкурсе могли молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс проводился с 1 мая по 15 июля в три этапа: прием заявок, онлайн-голосование на сайте фестиваля "Таврида - АРТ" и оценка работ членами жюри.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдут шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".