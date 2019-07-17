На форуме "Таврида" в Крыму открылась рэп-смена

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Около 400 музыкантов, продюсеров, хореографов и других деятелей искусства, работающих в рэп-направлении, собрались на специализированную смену форума "Таврида" в крымском городе Судак, сообщили журналистам в среду в пресс-службе форума.

"17 июля на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" стартовала десятая смена, посвященная хип-хоп культуре. Она пройдет до 23 июля и объединит 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственной внежанровой музыки из 85 регионов России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках смены предусмотрена образовательная программа, мастер-классы и практическая работа в девяти профессиональных тематических школах от партнеров форума. В том числе, от школы современной хореографии от Аллы Духовой (Todes), школы продюсирования и креативного менеджмента, школы саунд-продюсеров и битмейкеров, школы артиста от лейбла Black Star, школы джаза от Сергея Жилина, школы поэтов издательства "Эксмо-Аст", школы для авторов и исполнителей собственных произведений, школы Battle-Rap Льва Киселева и школы Self Made продюсирования от Вани Nanik.

"На протяжении смены участники будут экспериментировать со стилями и жанрами для создания собственных песен и танцевальных номеров. Отдельная и важная часть программы Тавриды - кастинги для молодых творцов. На смене будет проходить отбор музыкантов и вокалистов на ведущие фестивали арт-страны ("Таврида - АРТ", "Коктебель Джаз", "Рэп Коктебель"). По итогам смены будет сформирована команда "Фрешменов Тавриды", а их треки получат шанс на размещение на музыкальных платформах. Кроме того, лучшие участники получат шанс подписать контракты с музыкальными лейблами", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что также в рамках смены пройдет традиционный грантовый конкурс творческих проектов. Каждый участник получит шанс защитить свою идею и получить до 3 млн рублей на ее реализацию.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдут шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".