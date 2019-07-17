В Германии пройдет XVIII пленарное заседание форума "Петербургский диалог"

/Информация после 16:00 мск/

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Восемнадцатое пленарное заседание германо-российского форума "Петербургский диалог" открывается в четверг в Петерсберге недалеко от Бонна (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). На сессию этого неправительственного объединения съедутся около 300 участников из РФ и ФРГ. Тема форума в этот раз - "Сотрудничество как лейтмотив мира в Европе: вклад гражданских обществ России и Германии".

До 2014 года заседания форума проходили на регулярной основе. Затем последовал годичный перерыв, который был объявлен по инициативе немецкой стороны. В итоге следующее заседание - четырнадцатое по счету - состоялось в октябре 2015 года в немецком Потсдаме. В 2016 году "Петербургский диалог" продолжил работу в Санкт-Петербурге, в 2017 - в Берлине, в 2018 - в Москве.

Встреча глав МИД и рабочие группы

Участники обсудят актуальные вопросы внешней политики, общественной жизни, экономики. Дискуссии пройдут в рамках рабочих групп: "Политика", "Экономика", "СМИ", "Гражданское общество", "Образование и наука", "Культура", "Мастерская будущего", "Церкви в Европе", "Экологическая модернизация" и "Социальное здравоохранение".

По данным организаторов, на церемонии открытия выступят сопредседатели форума с обеих сторон Роналд Пофалла и Виктор Зубков, а также премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Участие в "Петербургском диалоге" примут также представители правительств обеих стран. В четверг встречу проведут главы МИД Сергей Лавров и Хайко Маас, затем они пообщаются с журналистами. Ожидается, что главы дипломатических ведомств также выступят с речами на церемонии открытия.

В пятницу работа форума продолжится в формате рабочих групп. Также будут объявлены лауреаты Премии имени Петера Бениша, которая вручается российским и немецким журналистам за материалы, посвященные различным аспектам двустороннего взаимодействия. Награда названа в честь первого сопредседателя "Петербургского диалога" с германской стороны, патриарха немецкой журналистики Петера Бениша, скончавшегося в 2005 году.

О форуме

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества. Форум призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать взаимопониманию, но и оказывать благоприятное воздействие на отношения между Россией и Европейским союзом.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель не раз говорила, что считает форум важной площадкой для обмена мнениями в непростые, с точки зрения внешней политики, времена. "Канцлер поддерживает "Петербургский диалог", - подчеркнул на минувшей неделе пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт. - Между Германией и Россией есть конфликтные темы, и все же канцлер и все правительство считают, что важно наполнять жизнью этот межобщественный диалог".