Сотрудники лесопильных предприятий перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Около трехсот сотрудников лесопильных цехов, протестующих против запрета вырубки леса, в среду поздно вечером с помощью машин перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу вблизи Иджевана Тавушской области Армении. Как сообщают местные СМИ, произошла стычка между полицейскими и участниками акции протеста.

"На этот момент дорога перекрыта, в Иджеване сейчас находятся глава полиции Валерий Осипян и руководство ведомства. Ведутся переговоры относительно того, чтобы протестующие освободили межгосударственную дорогу", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

На месте акции протеста образовалась большая пробка, полицейские продолжают нести усиленную службу. Кроме главы полиции, с протестующими ведут переговоры губернатор Тавушской области, министры экологии и транспорта, а также несколько депутатов парламента страны.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Армении, в результате стычки между полицейскими и протестующими 13 человек, в том числе и стражи правопорядка, с легкими ушибами доставлены в больницу.