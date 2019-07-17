Протестующие разблокировали армяно-грузинскую межгосударственную дорогу

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники лесопильных цехов, которые в среду поздно вечером перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу вблизи города Иджевана Тавушской области республики, разблокировали ее. Об этом в ходе прямого эфира в Facebook заявил губернатор области Айк Чобанян.

"В результате переговоров дорога открыта, движение машин восстановлено", - подчеркнул он.

Около трехсот сотрудников лесопильных цехов, которые блокировали дорогу, протестовали против решения местных властей запретить рубить лес. Произошла стычка с полицейскими, после чего несколько участников акции протеста были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, в результате стычки между полицейскими и протестующими 13 человек, в том числе и стражи правопорядка, с ушибами доставлены в больницу.