В работе Facebook Messenger произошел сбой

ТАСС, 18 июля. Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в ночь на четверг в ряде стран мира. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 18:32 по времени Восточного побережья США (01:32 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Болгарии, Сербии, Греции и Албании. С проблемами также столкнулись в Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Германии, Грузии, Бразилии и Австралии. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу (порядка 56%), около 22% не могут получать сообщения, 21% не может войти в приложение.