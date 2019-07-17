Осужденная в США Богдана Осипова будет отбывать основной срок в тюрьме Коннектикута

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденная за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова будет отбывать основной срок заключения в федеральной тюрьме Danbury (штат Коннектикут) в отделении общего режима содержания. Об этом она сообщила в среду в письме своей подруге Надежде Никоноровой. Текст письма был предоставлен корреспонденту ТАСС.

"Меня не поместили в лагерь, я - в отделении общего режима. Но это даже лучше, здание - самое новое из всех, здесь должны были жить как раз люди из лагеря", - написала Осипова.

Работа, спорт, радио

Россиянку доставили в Danbury во вторник вечером после перемещения по разным тюрьмам США в течение последних двух недель. Danbury, как свидетельствует официальный сайт этого пенитенциарного учреждения, располагает несколькими отделениями (зданиями), которые отличаются разным режимом содержания и охраны - в зависимости от степени опасности, которую представляют заключенные. Отделение, где будет отбывать наказание Осипова, характеризуется довольно мягким режимом. Еще более щадящие условия предоставляются заключенным из так называемого "лагеря", но есть и отделения более строгого содержания.

"Здесь меньше людей, свет выключают в 9:30 (вечера), так что к 11 часам уже достаточно тихо. Камер (наблюдательных) внутри вообще нет, жить можно, короче говоря", - рассказала Осипова о своем новом месте заключения. Она отметила, что, кроме постельного белья и униформы, заключенным приходится покупать все на свои деньги, включая "футболки, шорты, штаны, пижаму, обувь, стиральный порошок, все гигиенические принадлежности, возможность слушать радио, переписываться по электронной почте и телефонную связь".

Тюрьма, как свидетельствует ее сайт, располагает возможностями заниматься спортом - бегом, футболом, гандболом, бейсболом. Кроме того, осужденным, не страдающим серьезными заболеваниями, предоставляется возможность работать: в сфере общественного питания, на складе, рабочими и по другим специальностям. Как говорится на сайте тюрьмы, заключенные зарабатывают от 12 до 40 центов (от 7 до 25 рублей) в час.

В этой же тюрьме отбывает наказание еще один гражданин России - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко. В настоящее время в Danbury содержится более тысячи человек. Город Данбери, где находится тюрьма, расположен менее чем в 100 км от Нью-Йорка.

Преступление и наказание

6 июня этого года федеральным судом города Уичито (Канзас) Богдана Осипова была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Два года из этого срока Осипова уже провела под стражей в ожидании приговора и около года ей сократили за хорошее поведение в заключении. Таким образом, предполагается, что под стражей россиянка пробудет порядка четырех лет и выйдет на свободу 15 сентября 2023 года. Законом допускается возможность дополнительного сокращения срока - в случае примерного поведения заключенной.

После освобождения Осиповой будет запрещено в течение трех лет выезжать за пределы США - у россиянки не будет паспорта, и она будет находиться под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

В приговоре суда также подчеркивается, что Богдана Осипова должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Брайаном Мобли, бывшим мужем, по иску которого она и оказалась под арестом.

О деле Осиповой

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.

Адвокаты осужденной подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки выступлений участников всего судебного процесса. Защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок Осиповой был добавлен за счет пунктов статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей".