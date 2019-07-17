Выпущенные на волю косатки держатся вместе

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Выпущенные на волю на этой неделе косатки держатся вместе и не отходят далеко от мыса Перовского. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Выпущенные три косатки держатся вместе и пока находятся в районе мыса Перовского", - говорится в сообщении на сайте.

Вторую группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток - двух самок и одного самца - привезли к мысу Перовского и выпустили в море 16 июля. Сама операция началась неделей ранее. Их на автомобилях довезли до Хабаровска, перегрузили на баржу и отправили по Амуру до села Иннокентьевка в Николаевском районе, затем вновь перегрузили на автомобили и отвезли к мысу Перовского. Первую группу из двух косаток и нескольких белух везли тем же способом и выпустили в море в конце июня.

Как сообщила пресс-служба ВНИРО, косатки из первой группы также держатся друг друга.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова.