ВЦИОМ: россияне не считают наличие образования обязательным для высокооплачиваемой работы

"Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причем убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 году и 70% в 2019 году)", - отмечается в документе.

Данные опроса также демонстрируют скептическое отношение населения к образованию как к обязательному условию удачной карьеры, которое за 11 лет тоже усилилось. Если в 2008 году сомнения выражали 45%, то в 2019 году так думают 68%. Вместе с этим растут сомнения в неизбежности низкооплачиваемой непрестижной работы из-за отсутствия диплома, в 2019 году с этим не согласны 65% опрошенных против 50% в 2008 году. Отмечается, что в основном к подобным сомнениям склонно молодое поколение, среди респондентов в возрасте от 18 до 25 о завышении значимости высшего образования говорят 74%, а не согласны с обреченностью на низкооплачиваемый труд без диплома 76%.

Согласно данным опроса, россияне стали считать образование менее доступным. "В последние три года россияне все чаще склоняются к мнению о снижении доступности высшего образования для всех граждан (53% в 2016 году и 63% в 2019 году). На фоне этого большинство опрошенных не считают, что ради диплома о высшем образовании в наше время хороши любые средства, хотя 11 лет назад так думали реже (51% в 2008 году и 65% в 2019 году)", - отмечается в документе.

При этом за последние девять лет россияне чаще стали считать высшее образование необходимостью. Увеличилась доля тех, кто считает, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято (с 6% в 2010 году до 18% в 2019 году). "В целом большинство россиян уверены, что высшее образование сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей, хотя за последние 11 лет сторонников данной точки зрения стало заметно меньше (76% в 2008 году и 58% в 2019 году)", - сообщается в документе.

Почти половина россиян рассматривает образование как инструмент для успешного трудоустройства, так в 2019 считают 44% опрошенных, 26% видят в образовании способ карьерного продвижения, а 22% - способ собственного самосовершенствования как профессионала.