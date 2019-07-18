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Ученые в Приморье нашли скалу из мультфильма "Король лев"

Она находится в самом центре приморского нацпарка "Земля леопарда"
Описание
© Пресс-служба Национального парка "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае после проверки лесных камер обнаружили на фотоснимках каменный выступ, по форме напоминающий скалу предков из известного мультфильма "Король лев". Также, как и в сюжете анимационной ленты, она расположена в самом центре нацпарка и является местом сбора диких зверей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба национального парка.

"Утес необычной формы, напоминающий скалу предков из мультфильма и нового фильма "Король лев", обнаружен в самом сердце территории "Земли леопарда" - заповеднике "Кедровая падь". Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом - самцом Leo 12M по имени Тайфун, "королем" этих мест", - говорится в сообщении.

Краснокнижный хищник - леопард Тайфун - единственный самец, который фиксируется на данной территории. Идентифицировать его удалось по уникальному рисунку пятен на шкуре. На полученных кадрах зверь осматривается и оставляет на грунте специальный знак - поскреб с мочевой меткой, подтверждающей его права на эту территорию.

Со скалы, которая напомнила ученым кадры популярного мультфильма, открывается панорамный вид на долину реки Кедровая. Она стала излюбленным местом пребывания различных животных, обитающих на "Земле леопарда".

Площадь национального парка "Земля леопарда" составляет 262 тыс. га. Парк расположен в юго-западной части Приморского края. Здесь установлена самая большая в России сеть фотомониторинга, состоящая из более чем 400 фотоловушек. По данным последних исследований, на "Земле леопарда" обитает не менее 90 взрослых хищников и не менее 22 котят.

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