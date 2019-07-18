В учебных заведениях Сирии заявили о росте числа желающих выучить русский язык

АЛЕППО /Сирия/, 18 июля. /ТАСС/. Преподаватели сирийских учебных заведений отмечают рост числа местных жителей, желающих выучить русский язык.

Сейчас русский изучают в крупнейших университетах страны: в Дамаске, Латакии, Алеппо. Где-то его проходят факультативно, где-то - в рамках основной программы. Элементарный курс русского языка в университете Алеппо, например, занимает всего 63 учебных часа. А столичный университет уже выпустил первый набор профессиональных переводчиков.

"Безусловно, надо объяснять на арабском на первом этапе, потому что у них мало лексики, они не знают грамматику вообще. Это постепенно. Для наших студентов нет трудностей в произношении русских звуков, потому что много похожих есть в арабском языке", - рассказал журналистам Мустафа Усман, заведующий отделением русского языка факультета иностранных языков университета Алеппо.

Для некоторых учеников местных курсов русский необходим в профессиональном плане, чтобы принять участие в развитии двусторонних проектов в различных сферах. Для других же это возможность узнать поближе русскую культуру.

"Россия нам очень помогает. Я просто хочу больше знать о вашей стране. Читать русскую литературу, знать культуру. Мне это интересно", - рассказал один из посетителей курсов.

Учат русский язык и дети. Например, песни на русском исполняет детский ансамбль из Латакии, гастролирующий по всей Сирии. Его выступление посещали и российские военные.