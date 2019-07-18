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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе App Store

Больше всего жалоб поступает из США, Японии, Великобритании, Нидерландах и Германии

ТАСС, 18 июля. Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в четверг в некоторых странах мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе App Store наблюдаются с 21:36 [среды] по времени Восточного побережья США (04:36 четверга мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии, Великобритании, Нидерландах и Германии. С проблемами также столкнулись во Франции, Австралии, Бразилии, Индии. В России о сбоях сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Большинство пользователей (около 75%) жалуются на проблемы с подключением к серверу, порядка 19% указывают на невозможность зайти в свою учетную запись, а у 5% не работает веб-сайт.

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