В Microsoft заявили о 800 кибератаках, проведенных за год против политических организаций

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Компания Microsoft выявила за последний год порядка 800 кибератак против политических организаций, которые якобы были произведены с территории России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на ее сайте .

Microsoft утверждает, что за кибератаками, большинство из которых были направлены против "групп, находящихся на территории Соединенных Штатов", стоят хакеры, поддерживаемые властями указанных стран. В том числе в компании упомянули группу Fancy Bear, также известную под названиями Sofacy и APT28, якобы связанную с Россией.

Больше всего, по информации компании, от атак в киберпространстве пострадали "мозговые центры" и неправительственные организации, сотрудничающие с кандидатами на политические посты и политическими партиями. Эксперты Microsoft отмечают, что, по их мнению, повышенная активность со стороны зарубежных хакеров говорит об их подготовке к возможному вмешательству в президентские выборы 2020 года в США.

"Демократически настроенные организации в Соединенных Штатах должны проявлять особую бдительность, - приводится в документе высказывание старшего вице-президента Microsoft по безопасности и доверию пользователей Тома Берта. - Эти организации крайне важны для общества, но у них куда меньше ресурсов для защиты, чем у крупных корпораций".

Ранее стало известно о том, что Microsoft разработает программное обеспечение для защиты выборного процесса в США. Как отмечает газета The Wall Street Journal, ПО под названием ElectionGuard будет представлено на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), который открылся в среду. Агентство Associated Press ранее отмечало, что первые испытания разработок Microsoft могут пройти во время 59-х президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.