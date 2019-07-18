Власти Хайнаня представили пять главных туристических направлений на севере острова

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань назвали пять главных направлений и 10 туристических маршрутов в районе Цюнбэй (северная часть острова). Как сообщил информационный портал "Наньхайван", их перечень послужит развитию туризма и привлечению в этот регион как можно большего числа путешественников в летний период.

В районе Цюнбэй расположен административный центр провинции - город Хайкоу, уезд Динъань, а также девять других населенных пунктов, на территории которых находится около 17 живописных уголков. Туристы могут выбрать там водный тур или отправиться в путешествие с историко-художественным уклоном, их ожидает посещение вулканического геопарка, семейный тур для родителей и детей, а также осмотр красивых сельских ландшафтов на севере острова.

При выборе каждого направления гостям предлагаются два маршрута. Так, любителям отдыха у воды советуют посетить базу парусного спорта в Хайкоу, либо отправиться на морскую рыбалку на яхте. Любителям истории и искусства рекомендуют посетить старые районы административного центра Хайнаня, городской музей, прогуляться по вечерним улицам города. Путешествующим семьей предлагают заглянуть в парк тропических растений, посетить зоопарк или парк развлечений.

Каждый из 10 маршрутов по пяти основным направлениям тщательно проработан. Как правило, все поездки рассчитаны на целый день, они предусматривают много остановок и развлечений.

Власти Китая к 2025 году поставили задачу превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов.