Прибытие в Томск рейсов из Москвы, Симферополя и Екатеринбурга задерживается из-за тумана

ТОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Шесть самолетов, выполняющие рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Симферополя в Томск, не смогли сесть в сибирском городе из-за тумана, сообщил в четверг ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубинюк.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, на 3-4 часа задерживается прибытие двух самолетов авиакомпании "Аэрофлот", рейсов S7 и "Уральских авиалиний" из Москвы, а также прилет воздушных бортов "РусЛайна" и "Алросы" из Симферополя и из Екатеринбурга - всего шесть самолетов.

"По метеоусловиям [была задержка] - туман был сильный. Московские рейсы уходили на запасной аэродром в Новосибирск. Рейсы из Екатеринбурга и Симферополя получили информацию заранее и поэтому позже вылетели", - сказал Дубинюк.

Он добавил, что в настоящее время транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров. Самолеты из Москвы уже вылетели с запасного аэропорта для прибытия в Томск.