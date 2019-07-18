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Паводок в Иркутской области

В Иркутской области экстренно вакцинировали более 95% пострадавших от паводка

В ведомстве уточнили, что вспышек инфекционных заболеваний в регионе не зафиксировали

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Экстренная вакцинация пострадавших от паводка в Иркутской области близится к завершению, число охваченных иммунизацией достигло 97,9%, сообщается в четверг на сайте регионального Роспотребнадзора.

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"Общий охват экстренной вакцинацией обязательных контингентов, подлежащих иммунизации составляет 97,9%", - говорится в сообщении. - Также фагированием [профилактиктирование инфекций с помощью препаратов-бактериофагов] охвачено 13 319 человек".

Вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки за медицинской помощью обратились еще девять человек, семерых госпитализировали. Всего с начала паводка помощь врачей потребовалась 4 тыс. 630 пострадавшим, 763 госпитализированы, в том числе 164 ребенка.

 

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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