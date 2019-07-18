Грозы и ливни ожидаются в Москве 18 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дождливая ветреная погода ожидается в Москве в четверг. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Восемнадцатого июля у нас облачная погода с грозами и ливнями, местами сильными, ветер при грозе до 17 м/с. Температура где-то 20-22 градуса. В пятницу интенсивность гроз поменьше, но дождь будет периодически", - сказал он.

По данным метеорологов, погода в столице наладится уже в эти выходные. Ожидается 20-25 градусов тепла, 20 июля возможны небольшие осадки, 21 июля без осадков и солнечно.