Эксперты составили рейтинг вузов с наибольшими зарплатами выпускников-юристов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Выпускники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) возглавили рейтинг высокооплачиваемых молодых юристов России. Их средняя зарплата варьируется от 95 тыс. до 110 тыс. рублей в месяц, следует из исследования портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"На первом месте с максимальным приростом по зарплатам - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Его выпускники зарабатывают в среднем 110 тыс. руб. Московский государственный институт международных отношений МИД РФ сохранил второе место в рейтинге со средней зарплатой молодых специалистов 100 тыс. рублей, на третьем - Санкт-Петербургский государственный университет - средняя зарплата 95 тыс. рублей, - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что четвертую строчку делят выпускники Высшей школы экономики и Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина со средней зарплатой в 90 тыс. рублей.

Юристы, окончившие Финансовый университет при правительстве РФ, в среднем получают 85 тыс. рублей в месяц.

В число лидеров вошли также выпускники Московского университета МВД (75 тыс. рублей), Хабаровского государственного университета экономики и права (74 тыс. рублей), Тюменского государственного института (73 тыс. рублей), Пермского государственного национального исследовательского университета (72 тыс. рублей), а также Уральского юридического института МВД РФ (72 тыс. рублей).

"Самые скромные ожидания по зарплате - у выпускников Казанского юридического института МВД РФ, Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, Тульского государственного университета - 56 тыс. рублей", - рассказали в Superjob.