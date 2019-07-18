Рейс из Шереметьево во Владивосток вылетел рано утром с задержкой около 12 часов

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Более сотни детей, представляющих Алжир, Сербию и Белоруссию и несколько других государств вылетели из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток в четверг утром с задержкой около 12 часов. Они направляются во всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" на смену "Дети мира", сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Да, действительно, эти дети [всего 110 человек] направляются к нам, на смену "Дети мира". Там ребята из Алжира, Греции, Белоруссии, Сербии, Франции и других стран, а также их сопровождающие. Мы готовимся торжественно встретить их в аэропорту Владивостока. Сейчас у них все хорошо", - сообщил собеседник.

По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс вылетел в 06:43 в четверг, тогда как первоначально вылет планировался на 18:00 среды. Согласно табло аэропорта Владивостока, прибытие самолета ожидается здесь около 21:00 местного времени (14:00 мск).

Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила ТАСС, что рейс задержан по техническим причинам, пассажирам предоставили ваучеры на напитки и горячее питание и расселили пассажиров в гостиницах.