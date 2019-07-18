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Фрагмент мраморного надгробия XIX-XX века обнаружили в пойме реки Яуза в Москве

Артефакт нашли во время работ по благоустройству

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Археологи нашли фрагмент мраморного креста, который являлся частью надгробия XIX - начала XX века, в столичном Южном Медведкове. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Еще один старинный артефакт обнаружен в Южном Медведкове на берегу реки Чермянки - правого притока Яузы. На этот раз специалисты нашли мраморный крест - верхнюю часть надгробия, которое, скорее всего, относится к существующему кладбищу при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. По предварительным данным, крест можно отнести к XIX - началу ХХ века", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артефакт нашли в ходе работ по благоустройству.

"Уникальность территории Южного Медведкова состоит в том, что на месте этого района было село, которым в разное время владели три знаменитые дворянские фамилии - Пожарские, Голицыны и Нарышкины. Поэтому большая часть артефактов связана с этими усадьбами", - приводятся в сообщении слова главного археолога столицы, заместителя руководителя Департамента культурного наследия Москвы Леонида Кондрашева. По его словам, если специалистам удастся найти остальные части надгробия, то появится возможность узнать, чье оно.

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