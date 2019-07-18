В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскачество провело исследование детских стиральных порошков, в ходе которой выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности, но не все могут отстирать жировые загрязнения. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили 22 наиболее популярные торговые марки из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи по 44 показателям качества и безопасности. В Роскачестве напомнили, что к детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку, а также в состав первого не входит ряд определенных добавок, которые могут быть в универсальных стиральных порошках.

"Согласно результатам исследования все стиральные порошки соответствовали обязательным требованиям безопасности. Так, детские порошки не раздражают слизистую глаз и кожу (в том числе не разъедают кожу рук при рекомендованном на упаковке режиме применения), не вызывают интоксикации (при вдыхании мельчайших частиц порошка или при их попадании в желудок), не нарушают обмен веществ (при попадании в кровь через кожу), а также не вызывают аллергии", - говорится в сообщении.

В ходе исследования эксперты Роскачества также проверили поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые не вымываются из тканей после стирки детским порошком, и выяснили, что их количество не превышает допустимых Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и норм, а, значит, не опасно для ребенка. Проверки также показала, что ни в одном из проверенных товаров не была превышена концентрация фосфорнокислых соединений, допустимая норма которых, согласно ГОСТ, составляет 17%.

Как отметили в организации, во время исследования эксперты Роскачества оценили, насколько хорошо порошки отстирывают белковые (например, кровь и т.п.) и пигментно-масляные (например, масло, жир и т.д.) загрязнения. Выяснилось, что с жирными загрязнениями отлично справились 14 порошков, а с белковыми - 17. Специалисты пояснили, что в целом детские порошки лучше отстирывали жирные пятна, нежели универсальные. Что касается испытаний по удалению моторного масла, пота, крови, молока, крахмала, чая и глины успешно прошли по всем пунктам детские стиральные порошки пяти торговых марок.

Помимо этого, эксперты изучили, как порошки влияют на качество ткани после стирки, и выяснили, что необходимым требованиям по грубости ткани после стирки соответствуют детские порошки 18 торговых марок. Также специалисты оценили, изменится ли цвет ткани после стирки при 40 градусах. Так, после 25 стирок при такой температуре стирки вещи посерели только в одном случае и ни в одном не пожелтели. Кроме того, вещи после стирок не "садились" и не теряли прочность ни по ширине, ни по длине.

Испытания цвета

Как сообщили в Роскачестве, испытания по влиянию порошка на потерю цвета вещей проводились на образцах трикотажных тканей красного, малинового, черного, синего и горчичного цветов. В итоге после 15 стирок при 40 градусах порошками восьми торговых марок образцы всех цветов сохранили яркую окраску. После стирки остальными порошками поблекли частично или полностью отдельные цвета или все цвета полностью.

Согласно требованиям ГОСТ, порошок при стирке должен давать не более 180 мм пены. При исследовании детских стиральных порошков Роскачество выявило, что таким требованиям не соответствует лишь один товар. Также было установлено, что большинство детских порошков откладывают на нагревательных приборах машинки малое количество солей.

При проверке количества органических соединений, которые детские порошки оставляют на барабане машинки, выяснилось, что только два порошка оставляли их чересчур много. В ходе проверки специалисты Роскачества также выявили четыре случая недовеса, а в восьми случаях были обнаружены небольшие недостатки по части маркировки продукции.