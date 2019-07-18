Загрязняющее окружающую среду судно впервые выявили с помощью дрона в Шанхае

ШАНХАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Инспекторы шанхайского Управления по вопросам безопасности на море впервые выявили и задержали судно, содержание серы в топливе которого не соответствовало принятому в Китае стандарту. Как сообщает местный информационный ресурс Shine, также впервые для выявления нарушителя был применен дрон, оснащенный специальным оборудованием.

На этой неделе, сообщает ресурс, инспекторами управления, которые патрулировали воды в акватории нового района Пудун, было замечено судно, испускавшее клубы черного дыма. Оно было идентифицировано как судно из Панамы под названием Lady XX. Инспекцией была активирована система замера вредных выбросов, а также запущен дрон с оборудованием для мониторинга состояния окружающей среды.

Через несколько минут появился результат проведенных замеров. Оказалось, что судно использует топливо с повышенным содержанием серы, концентрация которой не соответствует установленным на уровне не более 0,5% китайским стандартам.

Судну было предписано зайти в порт. Поднявшаяся на борт группа инспекторов взяла образцы судового топлива на экспертизу. Расследование данного дела продолжается.