Армения может потерять одну из главных туристических достопримечательностей

ЕРЕВАН, 18 июля. /Корр. ТАСС Сероб Оганян/. Высокогорное озеро Севан находится в плачевном состоянии, считает председатель научно-экспертной комиссии по сохранности водоема при Национальной академии наук Армении Юрий Джавадян. Об этом он заявил в среду в ходе рабочего обсуждения на тему "Проблемы озера Севан и пути их решения".

"Озеро в плачевном экологическом состоянии. Необходимо проделать большую работу по его спасению. Все, что делалось до сих пор, не позволяет говорить, что опасность потери Севана ликвидирована", - сказал Джавадян.

По мнению экспертов, существует несколько проблем, из-за которых экосистема водоема оказалась нарушенной. В озеро попадает много органического мусора из прибрежных предприятий общественного питания, сливается бытовая химия, в озеро поступает недостаточное количество речной воды в то время, как испарение увеличилось, и т.д.

Севан цветет

Уже второй год синие воды озера зеленеют из-за активного цветения сине-зеленых водорослей. По мнению экологов, это может привести к катастрофическим последствиям. Если активно не заняться спасением Севана, начнется заболачивание озера, что приведет к гибели рыбы и раков. Водоем перестанет быть привлекательным для отдыха и купания, потеряет свою красоту и Армения лишится одной из главных туристических достопримечательностей.

Местные жители призывают отдыхающих начать спасение озера с себя.

"Надо, как минимум, за собой убирать, не сбрасывать остатки еды в озеро, собирать за собой мусор и выбрасывать его в контейнеры", - сказал журналистам один из местных жителей.

Голубая жемчужина Армении

Древнее реликтовое озеро Севан - одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире. Это чудо природы расположено в самом центре Армянского нагорья, всего в 60 километрах от столицы Армении Еревана. Огромная горная чаша озера, расположенного на высоте 1900 метров над уровнем моря, обрамлена живописными горными хребтами.

Акватория Севана - одно из самых привлекательных мест для туристов. Множество памятников истории и культуры Армении, красивая природа и огромное количество ресторанов и кафе с очень аутентичной кухней. Здесь можно отведать севанской форели, сига и фантастического вкуса кебаба из раковых шеек.

В самую жаркую погоду на Севане относительно прохладно. Правда, есть один минус - так как озеро находится высоко, здесь сильное ультра-фиолетовое излучение. Поэтому под солнцем можно легко сгореть, но хороший крем от загара спасает ситуацию.