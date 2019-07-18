Площадь разлива химических отходов в лесу в Дзержинске составила 24 кв. м

ТАСС, 18 июля. Специалисты Минэкологии Нижегородской области установили площадь разлива химотходов в лесу на территории города Дзержинска. Она составила 24 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-служба ведомства.

Ранее министерство экологии и природных ресурсов региона начало проверку по факту разлива отходов в Дзержинске после того, как местные жители сообщили в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу об обнаружении несанкционированной свалки химотходов в лесу. Специалисты департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу приняли участие в рейде, для определения места разлива химикатов был задействован беспилотник.

"Проведено обследование территории, где произошел разлив химических отходов красного цвета на территории Дзержинска. Установлено, что площадь разлива жидких химических отходов составляет примерно 24 кв. м. Резкого химического запаха от разлитой жидкости не ощущается", - отметили в пресс-службе.

Специалисты лаборатории инженерно-экологической службы Дзержинска взяли пробы жидкости для исследования.

Госинспекторы министерства решают вопрос о возбуждении административного дела по ст. 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами"). "Штраф по данной статье достигает 400 тыс. рублей", - пояснили в министерстве.