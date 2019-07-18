Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать нелегальные дроны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата.

Документ планируется рассмотреть на заседании палаты 23 июля, сказал глава комитета Василий Пискарев.

Ранее он пояснял, что цель инициативы стоит в том, чтобы дать правоохранительным органам возможность "определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения".

Для этого предлагается четко прописать соответствующие полномочия ФСО России, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению использования беспилотных летательных аппаратов в противоправных целях.

Пискарев при этом подчеркнул, что "в крайнем случае, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры", полиция и спецслужбы "получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата". По словам председателя комитета, предложенные поправки не предусматривают каких-либо новых запретов или ограничений на использование беспилотников в мирных целях. Задача депутатов состоит в том, чтобы "сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным и урегулировать правовые вопросы их применения", пояснил он.

Согласно проекту, силовики получат право "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве" с целью защиты граждан и при проведении оперативно-розыскных мероприятий, "в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".