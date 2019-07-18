Главы СК Армении, Белоруссии и России подписали программы сотрудничества на 2020-2022 годы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатели Следственных комитетов России, Армении и Белоруссии подписали в Красноярске программы сотрудничества следователей на 2020-2022 годы. Как сообщили ТАСС в СК России, главы Следственных комитетов трех стран Александр Бастрыкин, Гайк Григорян и Иван Носкевич провели в Красноярске четвертую совместную коллегию Следственных комитетов, в которой также приняли участие представители Генпрокуратуры Казахстана.

"В рамках заседания (которое проходило два дня - прим. ТАСС) участники обсудили практику международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и обобщили результаты совместной работы. Кроме того, собравшиеся обсудили новеллы в уголовно-правовом законодательстве стран-участников мероприятий и их эффективность при реализации функций органов предварительного следствия", - сообщили в СК.

Начальник международно-правового отдела СК Белоруссии Михаил Вавуло в своем докладе отметил большой объем правовой помощи, взаимно оказываемый Следственными комитетами республики и России. В 2018 году и первом полугодии 2019 года из Белоруссии в Россию направлено центральным аппаратом ведомства 345 поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, а управлениями СК по областям и Минску в территориальные подразделения СК России 907 поручений. Из России в СК Белоруссии и его областные управления поступило за тот же период 155 поручений.

На совместной коллегии также прошла рабочая встреча экспертов в области международного сотрудничества, криминалистического сопровождения следствия и организации следственной работы. Кроме того, главы ведомств из Армении и Белоруссии встретились со студентами Сибирского федерального университета и курсантами Сибирского юридического института МВД России. Во встрече принял участие и губернатор Красноярского края Александр Усс. Главы следственных комитетов Белоруссии и Армении ответили на вопросы будущих юристов, касающиеся гуманизации уголовного законодательства в республиках, совершенствования системы следственных действий, а также конфискации имущества в рамках расследуемых уголовных дел.

В свою очередь Александр Бастрыкин высоко оценил работу по совершенствованию механизма взаимодействия следственных органов трех стран в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. С 2017 года, напомнил он, стороны подписали ряд актов, направленных на взаимодействие в сфере борьбы с преступностью и криминалистического сопровождения следствия и на развитие научно-образовательной деятельности. Иван Носкевич поблагодарил принимающую сторону за оперативность в решении возникающих межведомственных вопросов и возможность обмена практическим опытом, а Гайк Григорян заметил, что подобный формат позволяет совершенствовать и внутриведомственную работу.

Кроме того, участники встречи также обсудили вопросы привлечения к взаимодействию в рамках Минской конвенции партнеров из государств, готовящихся пройти для этого необходимые внутригосударственные процедуры.