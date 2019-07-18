В Совфеде сообщили, что число содержащихся СИЗО по экономическим делам лиц растет ежегодно

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество содержащихся под стражей по экономическим делам в России растет год от года. Об этом говорится в материалах круглого стола комитета Совета Федерации по конституционному законодательству на тему "Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения".

"Число лиц, содержащихся в СИЗО по экономическим делам, в 2012 году, составляло 3 840 человек, в 2013 году - 4 115 заключенных, в 2015 году - 6 183 человека, в 2016 году - 6 856 человек, на февраль 2017 года - 5 323 человека", - отмечается в документах.

Участники круглого стола подчеркнули, что при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не должен нарушаться фундаментальный принцип презумпции невиновности. Заключение под стражу, по их мнению, должно носить исключительный характер, и следует избегать избрания ареста для фигурантов экономических дел.