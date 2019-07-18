Врио главы Ингушетии предложил создать в республике фонд помощи детям

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой предложил создать в республике фонд для оказания помощи детям.

"Я принял решение, пока формат не определен, - в республике мы создадим фонд. Фонд для детей", - приводит слова Калиматова в четверг пресс-служба детского омбудсмена.

В свою очередь Кузнецова высоко оценила эту идею и отметила, что подобный фонд является нужным инструментом помощи семье и ребенку. "Это может быть хорошим прецедентом, ресурсом, быстрым, гибким инструментом для решения вопросов в сфере детства. Мы ощущаем, как порой это остро необходимо", - уточнила она.

Кроме того, Калиматов на встрече с Кузнецовой сообщил, что посетил в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии избитую в Ингушетии девочку. Врио главы республики также поблагодарил детского омбудсмена за всю оказанную ребенку помощь.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ребенка перевели 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Обвинения по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего" предъявлены 35-летней жительнице города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца. Женщину задержали 4 июля, а после арестовали.