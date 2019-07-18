Суд признал законным приговор осужденному за повреждение картины Репина в Третьяковке

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил жалобу защиты на приговор осужденному на 2,5 года колонии Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Игоря Подпорина признать законным, апелляционную жалобу защиты отклонить", - огласила решение судья. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Позиции сторон

В апелляционной жалобе осужденный приговор не оспаривал, а просил смягчить его и назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества. Объясняя свои действия, он заявил, что картина "исторически недостоверна" и была "несправедливо нарисована". "На самом деле, не убивал он [Иван Грозный] своего сына", - сказал осужденный по видео-конференц-связи из СИЗО, выразив при этом мнение, что картина - это "фантазия художника". "Особо культурную ценность этой картины не мне решать", - добавил он.

Представитель потерпевшей стороны и прокурор просили суд признать приговор законным. "Наказание ему назначено ниже тех сроков, которые предусмотрены законом", - отметил представитель Третьяковской галереи.

В чем обвинялся

30 апреля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Подпорина к 2,5 года колонии, засчитав ему 11 месяцев, проведенных в СИЗО, из расчета день за полтора. Всего ему остается провести под стражей меньше года.

Суд пришел к выводу, что поврежденная картина представляет особую историческую и культурную ценность, и квалифицировал преступление по ч. 2 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия"). Представитель потерпевшей стороны сообщил о готовности заявить гражданский иск после определения экспертами стоимости реставрации картины. Фигурант вину признал частично.

Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло и повредил полотно. По данным экспертов, сумма ущерба составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.