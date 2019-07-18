В Финляндии проводят эксперимент по сбору пластика на островах

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июля. /ТАСС/. В июле на архипелаге на юго-западе Финляндии начался эксперимент по сбору пластикового мусора. Его проводит экологическая организация Pid Saaristo Siistin ry ("Давайте содержать архипелаг в чистоте") и региональная компания по утилизации отходов Lounais-Suomen Jtehuolto.

"Целью эксперимента является выяснить, сколько пластиковых упаковок можно будет собрать на островах и как на практике удастся реализовать эту деятельность", - указали в компаниях.

Акция охватит острова Аспё, Трунсё, Брунскэрь и Брэннскэрь. Как сообщила представитель экологов Катриина Мурто, эксперимент будет проводиться летом, после чего будет принято решение о том, продолжать ли его на следующий год. Собирать мусор пока будут вручную.

По словам Катьи Салми из компании Jtehuolto, приносить на точки сбора можно только чистый и сухой пластик - различные упаковки, бутылки и пакеты. Их затем отправят на переработку. Упаковки из-под еды, имеющие следы маринада или другие загрязнения, следует выбрасывать в контейнер с мусором, предназначенным для последующего сжигания.

Пластик, собранный для переработки, будет забирать курсирующее в регионе судно "Роопе". Когда его хранилища будут переполняться, их опустошат, чтобы судно могло принять больше отходов. Экологи будут подсчитывать объемы собранного пластика, чтобы получить точную картину того, насколько велико количество таких отходов на островах.

Проблема пластиковых отходов

Пластиковые отходы являются международной проблемой. Как сообщила газета Helsingin Sanomat, пакеты, попавшие в море, сохраняются там по 20 - 30 лет. В частности, на Балтике 56% всех оказавшихся в море отходов - это именно пластик. Ежегодно в Мировой океан его попадает около 12 млн тонн, что приводит к гибели миллионов морских обитателей.

В настоящее время в Финляндии в год собирается 27,5% всего поступающего на рынок пластика. Страна уже достигла и превысила установленный сейчас в ЕС уровень - 22,5%, который к 2025 году хотят довести до 50%.