В Армении рассказали о росте числа российских туристов почти на 20%

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Число туристов из России, посетивших Армению, выросло на 19,7% за первые шесть месяцев 2019 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в четверг на заседании правительства Армении сообщил министр экономики Тигран Хачатрян.

"Наблюдается явный рост туристов из России. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, их количество выросло почти на 20%. Следует отметить, что из Китая также стало приезжать много путешественников", - сказал Хачатрян.

В связи с этой активностью Министерство экономики предложило увеличить бюджет комитета по туризму на 105 млн драмов, из которых 90 млн (около $185 тыс.) будут направлены на маркетинговые нужды для привлечения еще большего числа туристов из России и Китая.