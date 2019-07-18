На сайт проекта "Профстажировки 2.0" выложено почти 1,2 тыс. заданий для отбора студентов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Компании разместили на сайте проекта "Профстажировки 2.0" около 1,2 тыс. кейсов, решение которых позволит работодателям отобрать лучших студентов для прохождения стажировок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Число кейсов проекта "Профстажировки 2.0", размещенных на цифровой платформе, достигло 1163. С 1 сентября студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений смогут приступить к написанию курсовых и дипломных работ по кейсам компаний, лучшие решения кейсов станут основанием для приглашения на стажировку", - говорится в сообщении.

По словам сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, большое количество кейсов связано с разработкой программного обеспечения и систем профессионального обучения.

В свою очередь руководитель проекта "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты РФ Илья Семин отметил, что "кейсы не просто ставят острую проблематику, но и отвечают запросам сегодняшнего дня". "От молодежи ждут предложений по улучшению программ социальной помощи населению, по работе с молодежью, по улучшению своих услуг. Например, мы видим очень продвинутые кейсы от музеев по организации выставок с помощью технологий дополненной реальности", - отметил Семин.

Совместный проект АНО "Россия - страна возможностей" и ОНФ "Профстажировки 2.0" стартовал в июне 2019 года. В настоящий момент к проекту присоединилось около 400 компаний, которые готовы предоставлять возможности стажировки.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.