Дума вывела свободно продающиеся аудиозаписывающие приборы из-под статей УК о шпионаже

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении пакет законопроектов о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ (УК) и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), уточняющих понятия "спецсредства" и исключающих возможность необоснованных обвинений граждан в шпионаже.

Теперь под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, подразумеваются "приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения", программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи. При этом речь идет об устройствах, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации без ведома ее обладателя. Это определение закладывается в УК РФ.

Вместе с этим кодекс дополняется примечанием, согласно которому к таким техсредствам не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Однако на этих приборах должны быть заметны органы управления ими и маркировка, указывающая на их назначение и функционал. Исключения составят устройства, которые после их доработки позволяют собирать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну без ведома ее обладателя.

Этими примечаниями дополняется статья 138.1 УК о незаконном обороте специальных технических средств, которая в том числе предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Поправка вносится и в аналогичную статью КоАП, в нее добавляется ссылка на определение, данное в Уголовном кодексе. Иными словами, приобретение таких же устройств, описанных в УК, не повлечет за собой наложение административного штрафа.

"Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств с встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования. А такие случаи есть," - отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что законодательство должно идти в ногу с развитием цифровых технологий и не создавать ограничений для граждан.