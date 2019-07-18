Новая форма инсулина не вошла в перечень жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комиссия Минздрава России проголосовала против включения новой лекарственной формы препарата инсулин лизпро (в виде раствора для подкожного введения) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Решение было принято в четверг на заседании комиссии Министерства здравоохранения.

"К сожалению, у нас оценка - несоответствие требованием, потому что вы знаете, что мы не оценим исследование, мы оцениваем четкое соответствие требованиям. По поводу клинико-экономического исследования, к сожалению, не были представлены достоверные результаты по сравнительной эффективности данного препарата, и это есть в нашем заключении. Не представлен критерий оценки эффективности, по которым проводилось исследование. И анализ чувствительности, который является обязательным требованием, тоже был проведен не в соответствии с требованиями", - сказал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин. Он отметил, что предоставленные данные не позволяют оценить финансовые последствия запуска препарата.

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина также не поддержала включение препарата в перечень. Она отметила, что этот вопрос не должен рассматриваться только с медицинского аспекта.

"Так по многим препаратам, они у нас сначала появляются, это и с противосудорожными происходило препаратами, а потом вдруг по каким-то причинам для нашего рынка это становится экономически невыгодно. А мы даем обещание, в том числе в перечне ЖНВЛП, которое государство рассматривает как стратегический перечень госгарантий", - сказала Максимкина, добавив, что и пациенты потом ожидают, что им предоставят препараты из перечня.

За включение новой формы препарата в перечень ЖНВЛП проголосовало шестеро членов комиссии, против - восемь.

"Это новая лекарственная форма инсулина ультракороткого действия, обладает равной эффективностью с растворимым человеческим инсулином, но имеет более высокую концентрацию по сравнению с прежней лекарственной формой (прежняя более низкой концентрации, вводилась и внутривенно, и подкожно - прим. ТАСС). Потребность в нем на 20% меньше", - пояснила начальник отдела департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Полищук. Инсулин лизпро, прежняя лекарственная форма, входит в перечень ЖНВЛП.