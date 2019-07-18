Матвиенко обсудила с Кириенко возможность участия белорусов в конкурсе "Лидеры России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, а также с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем возможность участия граждан Белоруссии в конкурсе управленцев "Лидеры России".

"Вчера мы переговорили с Сергеем Владиленовичем Кириенко на предмет того, чтобы в организованных в России молодежных форумах по разным направлениям могла принимать участие и молодежь Белоруссии. Мы также обсудили возможность участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе "Лидеры России". Уверена, что мы достигнем таких договоренностей", - сказала Матвиенко на форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в четверг в Санкт-Петербурге.

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.