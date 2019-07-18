Медведев: осужденные за терроризм не смогут отбывать наказание в колонии родного региона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Осужденные за терроризм и к пожизненному лишению свободы не смогут рассчитывать на перевод в колонии в родные для них регионы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается проект закона о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс.

"Такое право будет предоставлено всем заключенным, кроме тех, кто осужден к пожизненному лишению свободы, за особо тяжкие преступления, за преступления, которые связаны с терроризмом", - подчеркнул он.

По словам главы кабмина, поправки предусматривают возможность перевести осужденных в другую колонию - в тот регион, где проживают их близкие родственники. Медведев отметил, что общение с семьей будет способствовать социализации осужденных.