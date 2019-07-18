В ГД внесли законопроект о временном ограничении на выезд за рубеж для экс-сотрудников ФСБ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в четверг внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым устанавливается возможность временно (до пяти лет) ограничивать право на выезд из страны бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщил ТАСС Пискарев.

"В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен", - изложил парламентарий суть инициативы.

По его словам, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений. "В соответствии с предложенной поправкой в законодательство такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет", - уточнил Пискарев.

По словам главы профильного комитета Госдумы, "имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности". "Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - убежден он.

Соавторами законодательной инициативы выступили также первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, замглавы комитета Александр Хинштейн и первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.