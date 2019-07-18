Госдума увеличила штрафы за нарушения на воздушном и морском транспорте

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который кратно увеличивает наказание за противоправные деяния на воздушном транспорте, а также морском и внутреннем водном транспорте.

В частности, за нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил его использования (если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния), будет грозить штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей (действует от 2 тыс. до 5 тыс. руб.), для должностных лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (действует от 25 тыс. до 30 тыс. рублей).

За нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными правом на осуществление деятельности по его использованию (если это действие не содержит состава преступления), вводится штраф для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (действует от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей).

За нарушение лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа в порт и выхода из порта (за исключением предусмотренных случаев буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков) предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Альтернативной санкцией может стать лишение права управления судном на срок от 6 месяцев до 1 года (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок до 1 года). За повторное нарушение установлен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или лишение прав на срок от 1 года до 2 лет.

Штрафы за превышение скорости и отсутствие техосмотра

Превышение лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков будет грозить штрафом от 500 рублей до 1 тыс. рублей или лишением прав на срок до 6 месяцев (действует штраф от 300 до 500 рублей).

За управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра, либо без бортовых номеров, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания придется заплатить штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (действует от 500 рублей до 1 тыс. рублей).

Если за штурвал встанет гражданин, не имеющий права управления судном, штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 2 тыс. рублей). За управление судном (в том числе маломерным, подлежащим госрегистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, предусмотрен штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 3 тыс. рублей).