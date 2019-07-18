СМИ: Instagram стал скрывать количество "лайков" под постами в еще шести странах

ТАСС, 18 июля. Социальная сеть Instagram начала скрывать количество "лайков" под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Об этом в четверг сообщил американский портал TechCrunch.

Согласно нововведениям, точное количество положительных откликов доступно только автору поста, его подписчики не видят счетчик "лайков". Как отметил портал, в мае Instagram начал тестировать это нововведение в Канаде.

По данным TechCrunch, это сделано для того, чтобы остановить погоню за "лайками" и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в социальной сети. Если такой подход себя оправдает, то он может быть распространен и на другие страны, предположил портал.

Он указал, что этот шаг является продолжением политики Instagram по борьбе с травлей в интернете. На прошлой неделе руководство компании проинформировало, что в ближайшее время в социальной сети появится функция Restrict ("Ограничить"), которая позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом обидчики смогут продолжить их писать, но видеть их будут лишь они сами.

Приложение Instagram, предназначенное для публикации фото и видеороликов, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, купила Instagram за $1 млрд. В июне 2018 года число пользователей социальной сети превысило 1 млрд человек.