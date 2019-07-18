Роспотребнадзор Москвы закрыл для купания зону отдыха "Серебряный бор-2"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/, Акватория зоны отдыха "Серебряный бор-2" закрыта для купания в связи с неудовлетворительным качеством воды. Об этом сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора Москвы.

"После получения удовлетворительных результатов исследований, свидетельствующих о возможности безопасного использования водоема в целях купания, запрет будет незамедлительно снят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зонах отдыха Мещерское, озеро Черное и Школьное, Тропарево, и Серебряный Бор-3 вода соответствует санитарным требованиям.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня открылись 108 зон отдыха у воды, включая восемь зон отдыха с купанием.