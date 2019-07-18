Более 100 тыс. электронных больничных выдали в Архангельской области с лета 2017 года

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. /ТАСС/. Медики Архангельской области выдали более 100 тыс. электронных больничных листов с лета 2017 года, когда регион присоединился к соответствующей программе, сообщили ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

"На сегодняшний день в Архангельской области выдано более 100 тыс. электронных листов нетрудоспособности", - сказал собеседник агентства.

Электронный больничный был введен на территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в ФСС.

Переход на электронный лист нетрудоспособности позволяет существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, а также минимизирует время пациентов, работодателей и фонда.