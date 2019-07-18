Врачи заявили об улучшении состояния большинства отравившихся в детском лагере в Крыму

В больницах республики с признаками отравления находятся 57 человек - 52 ребенка и пятеро вожатых.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Медики фиксируют улучшение состояния почти 90% детей, отравившихся в детском лагере "Лучистый" в крымской Евпатории, сообщила в четверг ТАСС главный внештатный инфекционист Минздрава Крыма Людмила Прокудина.

"Только у восьми из 52 детей сохраняется небольшая температура 37,3 градуса, у кого-то боли в животе. У остальных жалоб нет. Почти у 90% детей состояние улучшается. Выписывать, возможно, завтра (19 июля - прим. ТАСС) будут, это все на усмотрение врачей Евпаторийской больницы", - сказала она.

По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус. В пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана (в лагере отдыхали дети из республики) сообщили, что установлена предположительная причина отправления - салат.

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Крыму возбудило уголовные дела. Прокуратура Крыма начала проверку по соблюдению санитарных норм. Эпидрасследование проводит межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Директор татарстанского республиканского центра "Черноморец" Евгений Ветров также сообщал, что все пострадавшие идут на поправку.