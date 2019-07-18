Мединский сообщил, что проект военно-исторического лагеря вблизи Брестской крепости готов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) завершило подготовку проекта военно-исторического лагеря для подростков из России и Белоруссии вблизи Брестской крепости. Он готов к реализации, сообщил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

"В этом году Российское военно-историческое общество выступило с инициативой создания совместного военно-исторического лагеря рядом с Брестской крепостью. Наша главная задача - привить подрастающему поколению чувство ответственности за будущее наших стран и наших народов. Концепция лагеря у Брестской крепости детально разработана, подготовлена образовательная программа. Я предлагаю нашим белорусским коллегам совместно с нашим посольством перейти к практической реализации этого проекта", - сказал Мединский.

РВИО занимается созданием военно-исторических лагерей для приобщения детей и подростков к изучению и сохранению отечественной военной истории и наследия, популяризации военно-исторических знаний и воинских традиций.

Мединский отметил на заседании, что Россия и Белоруссия переходят "от приграничного к полноценному региональному сотрудничеству" в сфере культуры. "В нем будут участвовать все регионы Белоруссии и уже не единицы, а десятки регионов России. В приоритетном порядке будем поддерживать прямые связи между российскими и белорусскими учреждениями культуры", - добавил министр.

VI Форум регионов России и Белоруссии проходит 17-18 июля. Его основная тема - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов. По данным организаторов, в форуме принимают участие более 1 тыс. человек, представлено более 70 российских субъектов и все белорусские регионы. Первый форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, Москве, Могилеве.