Частицу мощей Андрея Первозванного доставят во Владивосток ко Дню ВМФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фонд Андрея Первозванного ко Дню Военно-морского флота доставит во Владивосток частицу мощей апостола Андрея Первозванного, сообщили в пресс-службе фонда.

"По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 27 по 31 июля 2019 года Фондом апостола Андрея Первозванного десница апостола, хранимая в Богоявленском соборе Москвы, будет принесена во Владивостокскую епархию. Принесение святыни приурочено к празднованию Дня ВМФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что святыня будет доставлена 27 июля в Покровский кафедральный собор Владивостока, где будет пребывать до 31 июля. В День ВМФ, 28 июля, пройдет обход кораблей и благословение святыней личного состава парадных расчетов кораблей. В обходе кораблей примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

"Принесение мощей покровителя Российского флота апостола Андрея Первозванного в действующие подразделения ВМФ России является одной из значимых программ Фонда Андрея Первозванного. С 2016 года Фонд приурочивает принесение десницы апостола ко Дню военно-морского флота. Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом", - добавили в фонде.