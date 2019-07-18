ОЖД проверит данные о поездке клиента Bla-bla-car из Петербурга в Москву в кабине поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги") проверяет информацию о случае с пассажиром, который хотел добраться из Санкт-Петербурга в Москву через сервис совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car, забронировал место, однако в итоге его встретил машинист и довез в кабине поезда, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе железной дороги.

"Информация об этом случае будет проверена", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг издание Baza опубликовало материал, в котором говорилось, что 15 июля житель Москвы собирался уехать домой из Петербурга. Для этого он забронировал место в автомобиле через сервис совместных поездок Bla-bla-car за 1,3 тыс. рублей.

По данным издания, с ним связался "владелец автомобиля" и предложил прийти на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Там мужчину встретил машинист, который посадил попутчика в кабину поезда и таким образом довез до Москвы.

Отмечается, что мужчина в дороге был не один - с ним ехал попутчик, который также забронировал место через сервис Bla-bla-car.